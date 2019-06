Diamniadio : Réunion de planification conjointe des actions de lutte contre les aflatoxines au Sénégal.

Les locaux du Ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, sis à Diamniadio, a abrité ce lundi 24 juin 2019, la réunion de planification conjointe des actions de lutte contre les aflatoxines au Sénégal. La rencontre a été présidée par M. Victor Coly, DG de la DPV. L'objectif est de situer les progrès, d'identifier les défis et les enseignements à tirer d'une part, d'examiner la disponibilité de fonds pour une mise en œuvre accrue, d'autre part.

Le partenariat pour la lutte contre les aflatoxines en Afrique (PACA), est un programme de la commission de l'Union Africaine mis en œuvre depuis 2012 et qui soutient les États membres de l'Union Africaine dans leurs efforts de lutte contre les aflatoxines dans le secteur de la santé, de l'agriculture et du commerce. Dans ce cadre et avec l'appui des Communautés Économiques Régionales (CER), la Commission de l'Union Africaine a sélectionné six pays, notamment la Gambie, le Malawi, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal et la Tanzanie pour expérimenter des modèles de lutte efficace contre les aflatoxines en Afrique. À ce propos, le PACA a entrepris, en 2014, de mettre en œuvre des stratégies de lutte dans chacun des six (06) pays pilotes.

Au Sénéga, une étude sur la situation des aflatoxines dans le pays avec ses impacts aux plans économique et sanitaire, a été réalisé en 2015. Ensuite en 2016, le Plan national de lutte contre les Aflatoxines, (PNLA), a été élaboré et validé avant d'être intégré en 2017 dans le projet de Plan national d'investissement dans l'agriculture (PNIA)...