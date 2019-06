Diamniadio / Rencontre du MTTA avec ses services : « Aujourd'hui, Air Sénégal SA a un niveau de ponctualité supérieur aux autres et une très bonne qualité de services » (Ibrahima Kane, DG)

La rencontre de coordination élargie du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, qui s’est tenue ce 31 Mai 2019, a été l’occasion pour le nouveau Dg de Air Sénégal, par ailleurs porte-parole du jour, de faire le point sur les performances de la compagnie. Il a également saisi l’opportunité pour revenir sur l’incident survenu récemment avec le A330. Selon M. Ibrahima Kane, c’était juste « une alerte qui a été très vite dépassée et l’avion a été remis en service. Aujourd'hui, Air Sénégal SA a un niveau de ponctualité supérieur aux autres et une très bonne qualité de services... »