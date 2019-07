Diamniadio / Ministère de l'Eau et de l'Assainissement : Signature de contrat entre l'OFOR et la SDER

L'Office des forages ruraux (Ofor) et la Sénégalaise des eaux rurales (Sder) ont signé, ce lundi 8 juillet, un contrat pour la Délégation de service public (Dsp) de la zone Nord. Laquelle regroupe les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. L'objectif de ce contrat est "d'améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux attentes des populations et des autorités sénégalaises".

La cérémonie qui a eu lieu au ministère de l'Eau et de l'Assainissement, sis à la sphère ministérielle de Diamniadio, a été présidée par le ministre M. Serigne Mbaye Thiam. La question de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural a toujours été un casse tête pour les différents gouvernements qui se sont succédé.

Et pour y remédier, le Président de la République Macky Sall a instruit son gouvernement de mettre en œuvre la 2ème phase de la réforme de gestion des forages en milieu rural, traduisant ainsi sa volonté d’assurer aux populations une meilleure qualité de service.

En 1980, date de création des forages, il y avait des comités villageois de gestion des forages, mais en 1996 marquant la première phase, on a mis en place l'association des usagers de forage (USUFOR).

Aujourd'hui, la réforme implique le secteur privé dans la gestion de l’eau potable en milieu rural, selon le M. le Ministre. C’est dans ce contexte que l'OFOR mis en place depuis 2014 et qui a hérité des missions qui étaient dévolues à l’ancienne direction de l’exploitation et de la maintenance, est chargée de veiller à l’exploitation des systèmes d’alimentation en eau dans des conditions viables. Cette modernisation concerne pour l’instant les régions de Louga, Saint Louis et Matam et ce contrat signé est le 5ème de la délégation de service public d’eau potable en milieu rural.

La SDER qui a été retenue à la suite d’une procédure de sélection par appel d’offres internationale aura désormais en charge la fourniture des services d’eau pour près d’un million 500 milles (1.500.000) personnes sans compter l’usage pastoral et celui agricole.

Selon le Directeur Général de la SDER, M. Mor Diop, " la Délégation de Service Public de la zone nord représente la partie la plus importante des Délégations de Service Public de l’OFOR avec 544 ouvrages répartis sur 93 communes et plus de 2000 villages polarisés."