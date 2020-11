Diamniadio / Marché d'intérêt national : « C’est une vieille doléance ... Nous avons l’intention de faire notre offre ». (Abdoulaye Sow, Pdt Chambre de Commerce de Dakar)

Un an après son inauguration, le Marché d'intérêt national a reçu la visite d’une délégation dirigée par le président de la Chambre de Commerce de Dakar. Selon Momy Mbacké Bousso, la responsable exploitation à la direction de la SOGIP.SA, « c’est un marché bâti sur 20 ha qui est accolé à la gare des gros porteurs … On est en phase test. On attend toujours l’achèvement des travaux de VRD, qui ne dépendent pas de nous. Ils doivent être finalisés. Il s'agit des routes, de l’accès à l’eau et à l’électricité. » Des détails qui empêcheraient le démarrage des activités. Les acteurs ont préféré venir constater de visu ce qui se passe réellement dans les lieux.



Selon Abdoulaye Sow, le Président de la Chambre de Commerce de Dakar, « ce projet date de plus de 20 ans. C’est une vieille doléance des agriculteurs, pêcheurs, éleveurs et transporteurs...Nous avons l’intention de faire notre offre et nous allons le faire avec les partenaires. Ce marché va servir pour régler les problèmes de conservation de nos produits locaux (mangue, oignon, poisson, pomme de terre, produits laitiers, etc…) Nous avons des produits en abondance, mais nous n’avions pas d’infrastructures pour les conserver et les vendre à temps. C’est ça l’idée de ce marché. On a jugé utile de prendre en charge les préoccupations pour l’ouverture de ce marché moderne et démarrer le projet », dira-t-il. Les acteurs qui ont participé à cette visite qui a eu lieu ce 17 novembre 2020, espèrent que l'État du Sénégal va privilégier une démarche participative pour le succès du projet qui va booster la production locale…