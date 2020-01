Diamniadio/MTTA : « Ce partenariat que nous venons de nouer avec Akon va nous permettre de mieux vendre l’image du Sénégal. » (Alioune Sarr, MTTA »

Ce projet qui porte sur un village de Akon de plus de 60 villas et une ville durable à MBodiène fait partie de la stratégie mise en place par l’Etat du Sénégal pour booster le secteur touristique au Sénégal. Du moins, c’est l’avis du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens. Selon Alioune Sarr, « Le deuxième pilier de notre département, c’est le secteur du Tourisme. Nous avons une ambition de faire du Sénégal une destination touristique de premier rang. » Ainsi l’Etat du Sénégal compte sur la star du hip hop Américain d’origine sénégalaise qui investit aussi dans plusieurs pays Africains pour mieux promouvoir la destination Sénégal, surtout la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal S.A qui ambitionne d’investir le marché américain et des Caraïbes, a dit le ministre. « Ce partenariat que nous venons de nouer avec Alioune Badara Thiam alias Akon, à travers l’investissement et également la promotion de la destination Sénégal, va nous permettre de mieux vendre l’image du Sénégal », a-t-il ajouté. Une mission qui incombe à tous les jeunes africains et cela prévaut aussi pour les générations futures, selon Akon. Il a profité de cette occasion pour étaler ses ambitions au Sénégal et dans les autres pays Africains en matière d’investissement pour l’épanouissement des communautés locales. C’était lors d’une rencontre qui s’est tenue ce 7 janvier à l’AIBD...