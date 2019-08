Diamniadio / MEFPA : L'UNACOIS salue les échanges entre le ministre Dame Diop et les jeunes.

La journée d’échanges autour de l'emploi et de la formation professionnelle, organisée par le Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, M. Dame Diop, a été l'occasion pour le patron de l'UNACOIS, M. Aalla Dieng, après avoir vivement salué l'initiative du Ministre, de demander à l'État du Sénégal plus d'accompagnement et d'appui pour l'atteinte des objectifs de création de 2 000 000 d'emplois horizon 2023; ce qui ne peut se faire qu'avec un secteur privé fort...