Diamniadio/MEFPA : Journée d'échanges autour de l'emploi et de la formation professionnelle

Le Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, M. Dame Diop, a réuni le jeudi 08 Août 2019, dans les locaux de son ministère, sis à la sphère ministérielle Ousmane Tanor DIENG (SMOTD), les acteurs du marché du travail. L'objectif, dira le ministre, est de réfléchir sur le thème "quelles orientations, stratégies et actions pour l'atteinte des objectifs de création d'emplois à l'horizon 2023."

Le ministre compte ainsi battre le record d'emplois créés en 6 ans (2012 à 2018) qui est de 491.000 emplois directs formels. Pour ce faire, sa stratégie est simple : allier la formation à l'emploi, avec le secteur privé et le patronat, mais aussi et surtout miser sur l'auto-emploi avec les structures de financement mises en place par l'État...