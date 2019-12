Diamniadio/Litige Foncier : « L'administration territoriale, les Domaines et l'Urbanisme de Rufisque, sont les seuls responsables des problèmes fonciers. » (Meïssa Ndiaye, conseiller spécial du Maire)

La réaction de la commune de Diamniadio suite à la sortie de certains membres du collectif pour la défense des intérêts de Diamniadio, n’a pas tardé. Le président des délégués des 21 quartiers de la commune, le président du collectif sous la houlette du conseiller spécial du maire Maodo Moulaye Guèye ont fait face à la presse, ce Samedi 7 décembre à l’hôtel de ville de ladite localité pour apporter des éclaircissements sur les problèmes fonciers qui sévissent actuellement dans tous les quartiers de cette commune qui se trouve dans le département de Rufisque.



Selon le conseiller spécial du maire de Diamniadio ,Meïssa Ndiaye, « Notre commune est victime d’une spoliation foncière sans précédent. Des promoteurs obtiennent des baux avec l’aide des agents de l’administration territoriale et viennent ici pour s'accaparer de la terre des autochtones. Les terrains octroyés par la commune de Diamniodio avec des lotissements pour les populations. La mairie délibère seulement, car cela fait partie de ses prérogatives », déclare-t-il. Ainsi la responsabilité du Maire est totalement dégagée dans ces litiges fonciers qui font polémique dans cette localité où plusieurs propriétaires terriens ont été expropriés ou simplement victimes de démolition pour occupation irrégulière. Selon toujours Meïssa Ndiaye, « Les services de l'administration territoriale sont les seuls responsables des problèmes fonciers qui secouent actuellement la commune de Diamniadio. C’est les agents des impôts et domaines qui octroient ces baux qui sont la source de ces litiges fonciers. » Une situation qui suscite l’indignation du collectif pour la défense des intérêts de Diamniadio en la personne d’Oumar Sall selon lequel, « Si un audit foncier se déroule à Diamniadio des têtes vont tomber, car ces baux on sait comment on les octroie. C’est juste scandaleux! »