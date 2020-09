Diamniadio : « Les 50 ha aménagés pour recaser les ouvriers de l’automobile sont transformés en dépotoir d’épaves et d’ordures » (Aly Sow, président du Revaas).

Les déguerpissements que le secteur de l’automobile subit ces derniers temps n’est pas du goût du Regroupement des Vrais Artisans de l’Automobile du Sénégal (Revaas).



L’organisation qui tenait une rencontre d’informations, ce 18 septembre, pour les préparatifs du Grand Magal de Touba s’est insurgé contre la démarche du ministre de l’urbanisme, Abdou Karim Fofana qui, soutient le responsable du Revaas, se sert du site de recasement des ouvriers de l’automobile à Diamniadio pour pour en faire un dépotoir d’épaves et d’ordures.



« C’est malheureux parce que ce n’est pas ce que nous attendions d’un ministre de la République. Nous avons des possibilités de lutter contre ces faits, mais nous œuvrons pour définitivement changer la caricature que l'on fait du secteur de l’automobile », a soutenu le président du Revaas, Aly Sow.



Selon lui, le ministre n’a même pas daigné se concerter avec le regroupement alors qu’il le fait avec d’autres acteurs de l’artisanat. Le président du Revaas avertit cependant, de ne plus accepter de tels agissements. Aly Sow a tenu, d’ailleurs, à rappeler à l’État que des partenaires du Revaas se disent prêts à finaliser l’aménagement du site de Diamniadio pour un coût de 15 milliards FCFA, si le chef de l’État leur donnait son accord. Ce dernier s’exprimait à l’occasion d’une rencontre d’informations pour les préparatifs du Grand magal de Touba.



Le Regroupement qu’il dirige a reçu un appui en matériel de diagnostic et des boites à outils d’une valeur de 50 millions FCFA destiné à ses antennes pour un allègement dans le dépannage et la réparation gratuite des véhicules durant le grand magal de Touba. Ce matériel au nombre de 15 machines, a été octroyé par le ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat à travers son directeur de l’apprentissage.