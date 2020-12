Diamniadio : Le MESRI poursuit le financement des projets de recherches sur la Covid-19 et renforce les laboratoires des Universités en équipement.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation continue sa lancée dans l’appui dédié à la lutte contre la Covid-19. Le MESRI a doté la recherche d'enveloppes pour appuyer les différents projets portés par des chercheurs qui sont dans les Universités du pays.



Selon Fary Sèye, le Secrétaire Général dudit ministère qui a représenté le Ministre Chiekh Omar Hann à cette cérémonie, « cette rencontre certes symbolique revêt un double caractère traduisant la volonté du département ministériel de doter à la recherche des moyens conséquents lui permettant de jouer son rôle dans le développement économique de notre pays… "Une rondelette somme de 205 000 000 de FCFA a été dégagée pour appuyer des projets fédérateurs, élaborés et soumis par les groupes thématiques qui a été mis sur place par l’Observatoire.



À l'issue de l’évaluation des projets reçus par un comité et l’arbitrage par rapport aux ressources disponibles, 39 projets ont été retenus pour recevoir des financements rapides mais partiels. Les 19 premières équipes avaient bénéficié de plus de 80 000 000 de FCFA. Ainsi lors de cette cérémonie qui s’est tenue ce 24 décembre à la Sphère Ministérielle de Diamniadio, une somme de 33 000 000 de FCFA a été encore une fois distribuée à 11 équipes de recherche selon toujours le SG du MESRI.



À cette occasion, l'UCAD, l’Université de Thiès qui porte le nom du Pr Iba Der Thiam et l’Université Cheikh Ibrahima Niass du Sine Saloum, ont reçu un lot de matériel important destiné aux laboratoires pour booster la recherche.