Diamniadio : Le MDECEST installe officiellement le comité de pilotage unique des programmes nationaux relevant de son ministère.

La création du Ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale (MDECEST) répond au souci du Président de la République d’apporter plus de cohérence, de lisibilité et d’efficacité dans les interventions de l’Etat en matière de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et les inégalités socio-économiques. L’un des objectifs fondamentaux assignés au Ministre à travers le décret d’attribution n° 2019-960 du 29 mai 2019, est de mettre en place un cadre cohérent de planification stratégique, de pilotage et de suivi/évaluation des politiques de développement communautaire. Pour ce faire, il est prévu une structuration des activités du ministère en deux grands pôles-programmes, à savoir Equité sociale et Equité territoriale. À propos de l’équité territoriale, outre la création d’une Direction de l’Equité territoriale, il a été mis en place par décret n°2019-1034 du 19 juin 2019, un Comité de pilotage unique des programmes nationaux relevant du ministère (Copil). Cette structure a pour mission « de fixer les orientations stratégiques de trois programmes que sont le PUDC, le PUMA et le PROMOVILLE, ainsi que leurs cadres opérationnels d’intervention. Elle veille également à l’efficacité et à l’efficience dans la mise en œuvre des programmes. » Il est composé de représentants de la Présidence de la République et de plusieurs départements ministériels et se réunit au moins trois (3) fois par année, sous la présidence du Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. Cette première session constitue non seulement l’installation officielle du COPIL, mais également le début de ses missions, puisqu’il a été beaucoup question aujourd’hui, « d’échanger sur les grandes orientations du gouvernement en matière d’équité territoriale, d’informer les membres sur l’état d’exécution des trois programmes (PUDC, PUMA et PROMOVILLE), les défis et perspectives. » En plus de l’installation du Comité de pilotage, il est attendu de la session, l’adoption d’un programme indicatif des sessions du Copil, assorti d’un calendrier pour l’année 2019-2020, la définition des principes généraux de collaboration entre le Secrétariat permanent, les ministères et les programmes ou encore l’identification des difficultés à la bonne exécution des programmes et la proposition de solutions. Outre la Présidence de la République, le Ministère des Forces armées, le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l’Intérieur sont représentés dans le Comité de pilotage du MDCEST. Ainsi ce 24 Octobre 2019, le MDECEST a organisé une session d’installation officielle du COPIL et d’échange sur les grandes orientations du Gouvernement en matière d’équité territoriale ...