Diamniadio / JMP 2023 : la coalition Nationale pour une Pêche Durable remet un mémorandum au MPEM

Ce mardi 21 novembre 2023, à l'instar des communautés de pêche du monde entier, les Professionnels de la pêche du Sénégal ont célébré la Journée mondiale de la pêche (JMP) dans un contexte particulier marqué par une crise biologique, économique, sociale sans précédent. À cet effet, un mémorandum a été remis au Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime.

Selon Ndiaga Cissé, le porte- parole du jour de la coalition Nationale pour une Pêche Durable, « cette situation se caractérise par une rareté des ressources, des conflits entre les types de pêche du segment artisanal et entre la pêche artisanale et industrielle », a-t-il souligné. Pour cette année, les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale et industrielle soucieuses du développement durable de la pêche maritime ont décidé de célébrer la JMP dans l'unité et la cohésion à travers la mise en place de la Coalition Nationale pour une Pêche D able (CNPD). « La vision de cette dernière est liée à une Pêche durable gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations sénégalaises à l'horizon 2038. Ainsi nous avons décidé de remettre à notre ministre de tutelle un mémorandum où on a mis plusieurs recommandations pour sauver notre secteur et lutter contre l’émigration clandestine… », a annoncé ce dernier.

Venu représenter le Ministre Pape Sagna Mbaye, le directeur de cabinet dudit ministère, Mamadou Diop, déclare : « Je suis là juste pour faire passer votre message. Je peux vous dire que tout ce que vous avez mis sur votre mémorandum, le ministère y travaille déjà. Depuis notre arrivée à la tête de ce département ministériel, nous avons mis en place une gestion participative. C’est pourquoi aujourd’hui nous sommes en train de mener le combat pour réussir notre mission. Le Ministre est actuellement en tournée à Pikine. Moi, en tant que directeur de cabinet, je vais me rendre à Mbour dans le cadre de nos activités. Alors rassurez vous... », a-t-il dit.