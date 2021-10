Diamniadio / JME : Le MEN Mamadou Talla honore les enseignants et déroule les grandes initiatives de l’État pour l'Éducation.

La revalorisation de la fonction enseignante est une préoccupation majeure de l’État du Sénégal. Ainsi plusieurs initiatives ont été mises sur pied par le président de la République Macky Sall.



« La première initiative est l'organisation d’un concours sélectif de recrutement des élèves maîtres à travers l’adoption de l’arrêté numéro 18-077 du 4 décembre 2014 avec pour corollaire le relèvement du recrutement de l’élémentaire et du préscolaire, de la prorogation de la durée des formations. La deuxième initiative c’est la mise sur pied du grand prix du chef de l’État doté d’un montant de 20.000.000 de FCFA… » , fera savoir le ministre de l’Éducation Nationale, Mamadou Talla. Il faut aussi citer le recrutement de plus de 8.000 enseignants, dont 2.500 pour le préscolaire, 1.200 pour le moyen et secondaire, en plus des 5.000 autres recrutés à titre exceptionnel en 2021, qui est une avancée majeure dans le renforcement du personnel de l’éducation.



Sur cette même lancée l’État du Sénégal a recruté 41 inspecteurs dans le moyen et le secondaire. Selon toujours le MEN, « Le 4 octobre 2021, une session de relance des rencontres de monitoring des accords et engagement signés par le gouvernement et les syndicats a été tenue.. », a-t-il il fait savoir, comme pour expliquer les efforts consentis par l’État pour renforcer l’enseignement.



Ainsi, lors de cette journée du 5 octobre dédiée à l’Enseignant, des titres honorifiques ont été décernés à 70 enseignants qui ont rendu service à la patrie.



Un vibrant hommage a été aussi rendu au parrain de cette présente édition qui est un ancien Ministre de l’Education et qui a occupé ce poste durant 9 ans sous le régime du président Diouf, Monsieur André Sonko...