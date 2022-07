Diamniadio/Électricité : L’ASEA dévoile les dix recommandations issues du Congrès de Dakar.

Au sortir de ces cinq jours de travaux, le Sénégal a pris l’engagement de faire en sorte que les résolutions issues de ce séminaire puissent avoir un écho favorable auprès des plus hautes instances du secteur à travers le continent. Selon M. Yao Yao, le Rapporteur qui s’est chargé de divulguer les dix recommandations qui ont été retenues lors de ces échanges, ce qui est ressorti de ces rencontres de Diamniadio devrait être le point de départ d’un nouvel épisode dans la poursuite du développement socioéconomique de toute l’Afrique. « On veut capitaliser les expériences pour faire face aux défis de développement… Il y a aussi le défi de l’accès à l’électricité pour tous... », a-t-il ajouté. Le congrès a confirmé le consensus sur la voie à suivre et les conditions de la réussite comme l’urgence pour l’Afrique de s’affranchir du cloisonnement pour espérer amener notre cher continent à l’aube de la résolution définitive de l’accès à l’énergie continentale. En outre, l’importance de la cyber sécurité et de la digitalisation de nos processus opérationnels n’est plus à démontrer et l’Afrique est résolument et irréversiblement inscrite dans cette dynamique. Le congrès a été clôturé et le Sénégal va assurer la présidence de l’ASEA d’ici 2025...