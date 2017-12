Diamniadio : "Dakar Aréna" prend forme

Le ministre des Sports et les journalistes ont fait cap samedi sur Diamniadio pour une visite de chantier au palais des Sports "Dakar Aréna". Le complexe sportif de 15 150 places commence à sortir de terre. L'infrastructure sportive est construite sur un vaste terrain de 9ha 500 de superficie.

Un tour effectué sur le site témoigne de l'état d'avancement des travaux qui visiblement s'accélèrent. À l'intérieur du site, le constat est fait : les ouvriers sont à pied d'oeuvre. Ils sont en pleine activité. Malgré un léger froid, le vent poussiéreux, le bruit des marteaux et autres cisaillements se mélangent au chargement de sable et de ciment. Partout ça bosse.

D'ailleurs, au vu de l'état d'avancement des travaux cette bâtisse sera ouverte au mois de juillet prochain, selon le ministre des Sports, Matar Bâ, qui s'est déplacé pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du palais des Sports de Diamniadio. Le ministre a tenu à rassurer la famille sportive sur la réalisation de l'infrastructure sportive. Il ne semble nullement inquiet concernant le retard accusé, au début, dans les travaux.

La pose de la première pierre du complexe sportif "Dakar Aréna" à Diamniadio a été faite en grande pompe par le Président de la République Macky Sall, accompagné du Premier ministre Mouhammed Boun Abdallah Dionne, du ministre des Sports, Matar Ba et de l'Ambassadeur de Turquie au Sénégal, Mme Seynep Sibel Algen. La cérémonie s'était tenue le 9 mai 2016.