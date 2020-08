Le Directeur général de l'Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l'État (AGPBE), Abdoul Yaya Kane, a effectué une visite de chantier à la Cité des Nations Unies de Diamniadio, ce jeudi 27 août 2020. Le projet est un partenariat entre l'État du Sénégal, le système des Nations Unies et Envol Immobilier.



Selon le DG de AGPBE, la cité va regrouper 35 agences du système des Nations Unies et cela contribue à faire de Diamniadio un hub au niveau sous régional et international. Après avoir inspecté les lieux, Abdoul Yaya Kane s'est dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux. "Nous sommes presque à 60% des travaux et nous osons espérer que nous pourrions réceptionner ce projet en fin 2021. Il a également salué la présence des ingénieurs sénégalais et la qualité du travail dans ce projet. M. Kane d'ajouter que " le fait de regrouper les agences des Nations Unies, nous permet de créer un écosystème au niveau de Diamniadio, mais aussi ça permet à l'agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l'Etat de rationaliser les charges locatives. Selon le DG, le projet est assez innovant, une première en Afrique de l'Ouest. En terme de création d'emplois et d'opportunité, les externalités positives de ce projet vont impacter considérablement les collectivités territoriales environnantes et renforcent le leadership du Sénégal au niveau sous régional et international, a t-il poursuivi.



Par ailleurs, le Directeur d'Envol Immobilier, est revenu techniquement sur la manière selon laquelle le projet va être construit. Selon Makhtar Thiam, "c'est un projet complètement équipé, connecté et intelligent qui va permettre aux Nations Unies de se connecter partout dans le monde. C'est un projet vert, un projet dans lequel l'infrastructure n'injecte rien dans la nature. C'est un projet qui va être indépendant énergétiquement et dans lequel on va créer une centrale solaire de 2,5 MW. Le système de sécurité est l'un des plus performants. Ce projet pourra recevoir à peu près 4.500 personnes dans la cité."