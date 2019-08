Diamniadio / Cérémonie de lancement des travaux de cartographie de la formation professionnelle : « Les opportunités économiques des localités et leurs potentialités réelles doivent être la boussole qui oriente les politiques d'implantation des centr

M. Dame Diop, ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat a présidé ce jeudi 1er Août 2019, la cérémonie de lancement de la cartographie de la formation professionnelle et technique au Sénégal. Une cérémonie qui a débuté avec la présentation du contexte et des objectifs de la cartographie. À cet effet, il était question de rappeler la place et la partition du ministère par rapport au plan Sénégal Émergent .Mais pour rénover le secteur de la formation professionnelle, il faut une bonne qualification de nos ressources humaines, car sur 100 personnes qui demandent de l'emploi, seules 6 sont qualifiées.

Le ministre Dame Diop assure que ce projet permettra de renforcer le système de formation professionnelle et technique qui répondra au besoin de nos localités. En effet, dirat-il, "les opportunités économiques des localités, leurs potentialités réelles doivent être la boussole qui oriente les politiques d'implantation des centres de formation..."