À l’instar de la communauté internationale, les femmes des différents ministères siégeant à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, ont célébré cette journée de 8 mars dédiée aux femmes. En effet, c’est dans cet environnement dynamisant et synergique que ces femmes, emmenées par celles du Ministère de la pêche et de l’économie maritime, ont réaffirmé le rôle de la femme dans la société, notamment son rôle dans la recherche de solutions alternatives aux différents fléaux sociétaux, tels que le changement climatique. D’où d’ailleurs le choix du thème : « Les femmes, agents de changement pour l’adaptation climatique, la réduction des risques environnementaux et des catastrophes. »



« Le changement climatique est une réalité que nous vivons quotidiennement à travers l’érosion côtière, la destruction des infrastructures tout au long des côtes, mais aussi les inondations qui font que les ressources comme les sardinelles ont tendance à migrer vers d’autres zones qui sont moins chaudes et ce qui entraîne aussi la raréfaction des ressources halieutiques », a estimé la coordinatrice de la cellule genre au ministère de la pêche et de l’économie maritime, Mme Fatoumata Lam.



Face à ce problème qui met en péril les activités des femmes qui vendent et transforment les produits de la pêche, les femmes du Ministère de la Pêche et de l’ Économie Maritime, du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, du Ministère des Mines et de la Géologie, du Ministère de la Microfinance, plaident pour que les femmes soient formées dans des domaines spécifiques. « On a tendance à former les femmes sur les renforcements de capacité, le leadership, mais l’urgence est qu’on doit former les femmes sur le changement climatique. Après donc cette formation, les femmes vont apporter des solutions pour faire face à ce fléau », a considéré Fatoumata Lam.