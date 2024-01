Diamniadio / CSFP-MEM : Le PAVI outille une cinquantaine d'artisans aux compétences modernes.

Une cinquantaine (50) d'artisans composée de mécaniciens et de vulgarisateurs, bénéficiaires du Projet d'appui et de valorisation des Initiatives entrepreneuriales (PAVI) porté par la Der/fj et formés au CSFP-MEM, ont reçu ce Jeudi 18 Janvier 2024, leurs diplômes de renforcement de capacités.

Selon le directeur général du Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux Métiers de la Mécanique et des Engins Motorisés (CSFP-MEM) de Diamniadio, Félix Charles Tavares, ces récipiendaires ont reçu une formation de renforcement de capacités dans le domaine de la gestion électronique des véhicules et des systèmes embarqués mais aussi dans le domaine des techniques de gestion des entreprises automobiles. "Les artisans qui ont participé à ces sessions de formation ont trouvé qu'ils ont appris énormément de choses ici dans le centre. Il y en a qui ont eu une quinzaine d'années d'expérience, mais en une semaine ce qu'ils ont appris en terme de gestion de leurs entreprises leur a permis de voir qu'ils ont perdu énormément d'argent dans leur activité quotidienne", a souligné le directeur du CSFP-MEM, exprimant sa profonde gratitude à la Der-fj pour le choix porté sur ce centre.

Justifiant, la pertinence de ces sessions de formation organisées régulièrement à l'intention de ces artisans, Félix Tavares soutient qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère où l'automobile évolue énormément. "On parle de véhicules à condition interne. Mais les véhicules électriques sont à la porte. Et aujourd'hui, si les mécaniciens ne sont pas renforcés en capacité demain ils pourront plus intervenir sur les véhicules", a-t-il développé, concluant que les bénéficiaires se sont rendus compte qu'ils suffit de se formaliser un tout petit peu pour qu'ils fassent exploser leur chiffre d'affaires.

La cérémonie de remise des diplômes qui s'est déroulée au Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux Métiers de la Mécanique et des Engins Motorisés (CSFP MEM) de Diamniadio a vu la présence de la déléguée générale de la der/fj, directrice de la formation professionnelle et technique au ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion...