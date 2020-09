Dans le cadre de la relance économique, Diène Farba Sarr, le Délégué Général des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose, a effectué une visite au Domaine Industriel de Diamniadio. Une occasion pour lui de constater de visu l'effectivité des activités des industries implantées sur la plateforme. « On a fait le constat, 30 entreprises ont démarré leurs activités, 40 sont en voie de démarrage et le reste est en idée de projet. Les effets sont inestimables. Car il y’a les effets directs et les effets indirects. Le tout aboutit aux effets inclus d'un projet ou externalité d’un projet qui est incalculable ».



Ces entreprises sont déterminantes dans l'économie du pays, c'est pour cela que l'État fait tout pour les encourager. C'est la vision du président de la République Macky Sall, a-t-il déclaré. Une action bien saluée par le DG de l’Aprosi. Selon Momath Ba, « nous sommes en passe de débuter la deuxième phase de ce projet. Cette plateforme s’étend maintenant sur 150 ha. Aujourd'hui, nous avons fait un échantillon d’entreprises, parmi elles il y’a une grande entreprise qui s'active dans la confection de nattes, de matelas et la fabrication de peintures etc. …. Nous sommes en train de créer le plus grand domaine industriel de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 20 000 emplois » , dira-t-il. Cette visite s'est tenue ce 16 septembre à Diamniadio.