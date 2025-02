Diamniadio/10ᵉ Salon SENCON : le stand d’Isidore Sénégal ne désemplit pas

Le 10ᵉ Salon International de la Construction, de la Finition et des Infrastructures (SENCON) s’est tenu au Centre des Expositions de Diamniadio. Des entreprises sénégalaises et internationales, spécialisées dans les secteurs des machines de construction, des matériaux et du bâtiment, entre autres, y ont présenté leurs produits. Cet événement a été l’occasion d’une rencontre fructueuse entre fournisseurs et clients, dans le but de développer et d’élargir les partenariats.



Parmi les stands les plus prisés, celui de l’entreprise Isidore Sénégal, spécialisée dans le sur-mesure, a attiré de nombreux visiteurs grâce à son expertise reconnue et à la qualité irréprochable de ses produits.