Diamnadio / Les piques de Macky Sall à l’opposition : « Le bon sens requiert prudence et humilité en parlant du pétrole et du gaz »

« Je tiens à rappeler que le secteur du pétrole et du gaz est l’un des plus complexes au monde. En abordant ce qui a trait à l’exploration, au développement et à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, le bon sens requiert la prudence, et la décence commande de faire preuve d’humilité ».

Ce sont les flèches hier, de Macky Sall lancées depuis Diamnadio, en direction des membres de l’opposition du Sénégal. « Ce pays ne sera pas un « no man's land ou sans loi. Les droits des investisseurs seront respectés et ceux des nationaux préservés. Je veux un Sénégal prospère où les ressources naturelles, propriété du peuple, en vertu de la Constitution, profitent à toutes les composantes de la nation », a-t-il appuyé, précisant qu’il veut "un Sénégal de tous".