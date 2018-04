Diamé Diouf, conseiller technique à la présidence : " Le Sg du Cusems, Abdoulaye Ndoye a exprimé ses émotions personnelles, ses préjugés et son impartialité..."

" Le secrétaire général du Cusems a affirmé que le président Macky Sall déteste les enseignants et qu'ils lui ont tourné le dos. Je pense que c'est une réaction émotionnelle suite à la conférence de presse du ministre de l'éducation nationale. Mr Ndoye a parlé sous le poids de la colère et de l'émotion. Mais sa réaction est totalement subjective ", a déclaré le conseiller technique en éducation et formation à la présidence de la République, Mr Diamé Diouf.



D'après lui toujours, " Le président Macky Sall a reçu récemment le G6 auquel faisait partie le Cusems. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général du Cusems lui-même réaffirmait que son excellence Macky Sall était leur président et qu'ils étaient venus voir le père de la nation pour une solution de sortie de crise. Aujourd'hui, s'il parle ainsi, c'est parce qu'il exprime ses émotions personnelles, ses préjugés et sa partialité. "



Le conseiller technique du président de la République de terminer sa réplique en ces termes. " Dans tous les cas, les parents d'élèves et leurs enfants ont une lecture négative de la grève qu'il conduit. L'entêtement dont il fait montre n'est pas productif en matière de lutte syndicale... "