Diambars (Saly) : Séance d'entraînement spécifique pour les remplaçants de Sénégal-Madagascar (2-0)

Au programme, repos pour les titulaires de la veille, et entraînement pour les remplaçants. Les joueurs qui n'ont pas participé à la rencontre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, ainsi que les remplaçants ont pu s'entraîner à deux jours de la rencontre amicale, face au Mali, mardi.



Alfred Gomis, Dialy Kobaly Ndiaye, Cheikh Ndoye, Lamine Gassama, Diao Baldé Keïta, Pape Abdou Cissé, Loum Ndiaye, Pape Djibril Diaw, Cheikhou Kouaté, Mbaye Diagne, et Santy Ngom ont eu droit à une séance spécifique. Étaient également présents dans ce groupe Moussa Konaté, Sada Thioub, Alfred Ndiaye, entrés après l'heure de jeu.



Ces 14 joueurs remplaçants ne s'étaient pas déplacés pour rien. Après quelques, courses d'endurance et exercices physiques, ils ont eu droit à une mise en place tactique, où l’on a pu constater la grande forme du banc. Ces remplaçants de Sénégal-Madagascar devraient avoir du temps de jeu pour le match contre le Mali. Pour cette rencontre amicale de mardi, le sélectionneur pourrait faire tourner par rapport au onze type aligné contre le Madagascar (2-0)...