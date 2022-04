Dialogue territorial : la main tendue du président Macky Sall vers Médina, la Ville de Dakar et Plateau

Que dit, en effet, le chef de l'État dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 6 avril ? Qu'il demande au Gouvernement de « développer un dialogue territorial constructif avec la Ville de Dakar et les maires des communes concernées. » L’objectif étant « d'améliorer le cadre de vie des populations. »

L’autre but recherché par l'exécutif, dans le rapprochement immédiat avec la Ville de Dakar et les maires Bamba Fall et Alioune Ndoye, est « la réhabilitation, l’extension et l’équipement des écoles, hôpitaux et centres de Santé, installés dans les communes de Médina et de Dakar-Plateau. »

« Au regard des priorités ainsi déclinées, le Chef de l’État demande au ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, de finaliser dans les meilleurs délais, avec les Ministres et maires concernés, un Plan d’urgence de modernisation de l’Arrondissement du Plateau », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Toutefois, la question liée au développement durable de la capitale a été abordée en réunion du Conseil des ministres. Sur ce, le Chef de l’État a réaffirmé « son ambition de poursuivre et d’amplifier, en liaison avec les collectivités territoriales, les investissements pour la modernisation et le développement durable de Dakar. »

Le président Sall estime, en effet, que « la Médina et Dakar-Plateau constituent des vitrines de la capitale, dont l’amélioration du cadre de vie et l’épanouissement des populations s’érigent en priorités. » Il dit avoir tiré les conclusions de la 3e série de « Jokko Ak Macky ».