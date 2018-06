Dialogue sur les questions pétrolières et gazières : « Nous n’irons pas au dialogue. Macky s’intéresse à l’amont, alors que je suis pour l’aval » (Ousmane Sonko)

Revenant sur la lancinante question de l’appel au dialogue par le chef de l’État sur les questions pétrolières et gazières du 12 juin, Ousmane Sonko d’affirmer : "On ne participera pas au dialogue. Macky n'est pas un homme de dialogue. Nous n’avons pas reçu d'invitation formelle". Selon lui, le dialogue doit permettre d’établir des termes de référence sur des points précis. Mais dans ce cas de figure, le Président est seulement intéressé par l'amont du pétrole." Il s’intéresse uniquement à l’amont, alors que moi, je m'intéresse à l'aval et aux forfaitures liées au partage de revenus", a-t-il déclaré. Par ailleurs Sonko de lâcher : "Nous ne sommes pas ses faire-valoir pour cautionner toutes ses forfaitures. Et d’ailleurs, nous comptons les interpeller le jour où ils ne seront plus à la tête de ce pays pour qu'il puisse rendre compte de leur gestion des affaires publiques."