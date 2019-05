Dialogue politique : les recommandations de la Mission d'observation Électorale de la Société Civile Africaine

La Mission d'Observation électorale de l'élection présidentielle du 24 Février 2019 en République du Sénégal a publié son rapport final près de trois mois après ces joutes électorales. Et le dialogue politique amorcé par le Chef de l’Etat et qui connait quelques frictions figure dans le rapport.

« D’emblée, notre dynamique de Mission d’observation électorale tient à apprécier à sa juste valeur et dans cet ordre d’idées sus évoquées, l’Appel au Dialogue sans exclusive lancé par le Chef de l’Etat sortant, candidat élu et installé de la présidentielle de 2019, Son Excellence Monsieur Macky Sall, appel réitéré lors de la cérémonie d’investiture du 02 Avril 2019 au Sénégal », a indiqué la MOESCA. Elle a par ailleurs exhorté tous les politiques sénégalais, la Société Civile très engagée et dynamique du Sénégal et par ricochet les populations dudit pays dans leur ensemble, à ne point opter pour la chaise vide du dialogue par le boycott, mais à y participer de manière citoyenne dans l’intérêt supérieur du Sénégal, rien que pour le Sénégal, en saisissant de surcroît, cette belle perche sans conditions ni tabous, pour régler les divers aspects dont ils ne s’accordent pas , aspects relatifs et concernant cette présidentielle de 2019 au Sénégal. Selon la MOESCA pour finir, le peuple sénégalais s’est exprimé avec des messages forts qu’il convient à tous sans exclusive d’écouter, pour la cause et fierté Nationales.