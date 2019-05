Dialogue politique « biaisé » : Abdoul Mbaye relève les couacs du «fast track»

Le Sénégal est loin du «fast track», du moins si l’on en croit Abdoul Mbaye. Le président de l’Alliance pour la citoyenneté etle travail (Act) relève déjà les «couacs du fasttrack ou nouveau régime présidentiel rationnalisé à la peine». Selon Abdoul Mbaye, le ministre de l’Intérieur a engagé des discussions avec les partis politiques dans le cadre d’un «dialogue politique». Mais puisque le Front de Résistance National est une structure sérieuse, dit-il, il a confirmé sa disponibilité à y participer sous une double réserve. Mieux, renseigne l’ancien Premier ministre, une semaine plus tard, la réponse du ministre du 22 mai renvoie le Front à une réunion qui devait se tenir le 24 mai, sans répondre à sa lettre. Et le lendemain, à savoir le 23 mai, c’est au tour du Directeur de cabinet politique du chef de l’Etat de publier un communiqué portant sur un dialogue, cette fois «national» et non plus « politique», contenant des réponses au courrier du Front mais qui dans la forme semblent destinées à la Nation. A l’en croire, jusqu’à présent aucune précision antérieure n’a été disponible, relative audit dialogue national. Il appelle le gouvernement à faire preuve de sérieux parce que la situation actuelle et à venir du Sénégal l’exige.