Dialogue politique : Synergie Republicaine dit ‘’OUI’’ au dialogue et condamne la posture du F24.

Dans un communiqué rendu public, Synergie Républicaine, dirigée par Mohamed Moustapha Diagne, se réjouit de l’appel au dialogue lancé par le Chef de l’État et félicite tous les acteurs qui ont répondu favorablement. Cependant, le parti « condamne avec la plus grande fermeté la position des membres du F24 qui espèrent avec outrecuidance, pouvoir reproduire la tension préélectorale de la présidentielle de 2012. »



En effet, selon les camarades de Mohamed Diagne, « poser comme condition la déclaration de non participation du Président en exercice relève de la mauvaise foi et de la fatuité. Comparer la situation du Sénégal à celles d’autres pays sur la question du mandat constitue une posture connue d’une certaine société civile malhonnête en complicité avec des politiciens qui sont prêts à brûler le pays pour accéder au pouvoir », estime-t-il. Selon lui, le Sénégal n’a pas attendu six mois des élections pour tripatouiller la constitution et permettre au Président sortant de se présenter.



Ainsi, « le citoyen conserve son droit de déposer sa candidature, le conseil conseil constitutionnel garde la compétence de la validation et le peuple décide de qui sera son chef. Dans ces conditions démocratiques, il n’est point besoin de sacrifier des vies humaines qui n’ont nullement empêché la participation du président Wade en 2012. » Toujours selon Synergie Républicaine, « l’opposition doit intégrer dans ses hypothèses que le Président Macky Sall sera candidat et cesser de perdre du temps dans des conjonctures inutiles et des appels à manifester sans objet », a dit le citoyen président.



Sous un autre registre, Synergie Républicaine demande à Ousmane Sonko d’intégrer « qu’il ne sera pas candidat et d’accepter de libérer de l’espace pour un autre responsable de Pastef. Il n’existe pas de peuple qui forcera sa candidature. Son seul combat doit être orienté vers son procès contre Adji Sarr. Et nous lui conseillons de se déclarer coupable afin d’éviter un procès humiliant, dégradant pour lui, sa famille, ses amis et ses militants », a-t-il invité.



Enfin, Synergie Républicaine se félicite de la mise en place de l’antenne GOR (Grande offensive républicaine) de Guédiawaye. La coalition GOR poursuit sa tournée nationale et prépare les étapes de Mbour et de Dakar.