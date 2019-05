Dialogue politique : Le pôle des non-alignés revendique sa place et tacle ses détracteurs

Le dialogue politique aiguise des rancunes. Plusieurs acteurs politiques ont fait savoir leur étonnement de voir un Pôle des non-alignés, partie prenante à ces concertations. Ce qui a eu le don de faire réagir ledit pôle. Ses membres de rappeler que depuis plus de quinze (15) ans, ils sont un acteur incontournable des cadres de concertation.

« Il faut pour mettre un terme à l’amalgame volontairement entretenu et rappeler que lors de la concertation sur le processus électoral, il y a toujours eu plusieurs pôles, (exemple en 2011, il y avait six (6) pôles). C’est en 2014 que les acteurs politiques ont convenu de ramener le nombre de pôles à trois (3) : Majorité, Opposition et Non-alignés » lit-on dans leur communiqué.

Le Pôle des non-alignés, de dénoncer par ailleurs énergiquement ces sorties malheureuses de personnes mues indique-t-il, par des intérêts crypto personnels. Aussi exige t-il, le respect du principe d’égale dignité des formations politiques au regard des dispositions pertinentes de la Constitution. Et par conséquent invite à faire preuve de retenue et de responsabilité.