Dialogue politique : La commission cellulaire et la personnalité qui doit présider les travaux connues la semaine prochaine

Le dialogue politique se poursuit. Les différents pôles à part celui de l’opposition qui s’est absenté, ont tenu une rencontre qui a permis aux acteurs du processus électoral de se retrouver et de poursuivre les travaux qui ont été entamés autour des Tdr.



« On a procédé à une revue des TDR pour les adopter et retenu la date de la prochaine réunion après avoir constaté la date de l’opposition », expliqué Djibril Gningue porte-parole du pôle de la société civile. Sur le choix de la personnalité devant conduire le dialogue, M Gningue de faire savoir que les diverses parties ont retenu de se retrouver Lundi ou Mercredi pour permettre à l’opposition de mieux s’organiser et de venir participer à la prochaine.



« Sur la commission cellulaire et la personnalité qui doit présider les travaux, les réflexions continuent, elles sont envoyées au niveau de l’administration qui les centralisent et nous espérons que d’ici la prochaine rencontre, une décision finale sera prise sur cette question majeure, » a-t-il dit.