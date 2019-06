Dialogue politique : L'UE et le Sénégal interrogent les "Accords de Cotonou" pour une coopération durable.

Dans un esprit de solidification et de renforcement des liens, le Sénégal et l'Union Européenne ont instauré une réunion de dialogue politique à Dakar ce 11 juin 2019.



Pour le ministre des affaires étrangères, Amadou Bâ, qui a déclaré ouverte la session du dialogue politique, " le renforcement de la transparence, de la démocratie et de l'État de droit, de même que la volonté manifeste du fondement des droits de l'homme et des libertés individuelles, font partie des différentes préoccupations du Chef de l'État, Macky Sall". Donc, le ministre Amadou Bâ magnifie l'accompagnement constant de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux en particulier ceux de l'UE.



Le dialogue politique qui est introduit par les accords de Cotonou reste dès lors un pilier important pour l'Union Européenne et le Sénégal dans la perspective de partenariat tels que l'environnement des affaires, la politique intérieure, la coopération multilatérale et les droits humains.



Toutefois, cette rencontre qui les réunit permettra d'aborder les questions politiques et d'aligner les priorités conjointes entre les deux parties pour anticiper, dans un moment charnière pour l'Europe et pour le Sénégal.



L'ambassadrice de l'UE, Mme Irène Mingasson dira d'ailleurs à cet effet, que " ce dialogue politique avec les autorités sénégalaises reste une opportunité de relancer des échanges structurés et mieux acter certaines solutions pour un meilleur renforcement du partenariat".