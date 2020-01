Nous sommes aujourd’hui encore attaché à cette question de dialogue politique, mais il faudrait que les fondements de base, les préalables soient respectés. Doudou Wade estime que le respect de la forme et du fond est aussi important que l'invitation au dialogue. L'invité de Face à Dakaractu qui regrette le fait que le président élu Macky Sall et le président sortant Abdoulaye Wade soient restés 5 ans sans se parler, réitère toutefois la volonté et l'attachement du PDS au dialogue politique.

"Nous avons appelé au dialogue et nous le voulons encore, malgré la catastrophe des législatives et les soubresauts qui avaient émaillé la présidentielle et le parrainage et que le Sénégal avait atteint un recul démocratique, le pds reste encore aujourd’hui attaché au dialogue politique, mais il faudrait que le président de la République y mette la meilleure forme en n’usant pas de moyens détournés, mais en nous saisissant directement..."