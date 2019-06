Dialogue national, suppression du PM, situation économique, présidence du CESE : Aminata Touré, à bâtons rompus décline ses nouvelles orientations à quelques heures de son installation.

Militante dès 14 ans et de la première heure auprès du président Macky Sall, Aminata Touré communément appellée Mimi qui s'est engagée dès le bas âge en politique, s'est exprimée à l'occasion de son passage à l'émission "Quartier Général" sur son installation qui est prévue pour ce lundi.

Sur les questions brûlantes de l'actualité, Aminata Touré s'est d'abord réjouie du dialogue national : " Je salue cette initiative du dialogue, tous les observateurs ont salué à leur tour la tournure des discussions et du processus qui ont abouti à un choix unanime; celui de Famara Ibrahima Sagna" dira l'ancien Premier ministre. Aminata Touré d'ajouter : " Si le président Macky Sall sachant qu'il pouvait dérouler à lui tout seul car étant réélu par 58,26% des sénégalais, se dit par contre qu'il va inviter tous les acteurs et sensibilités de la nation à apporter leur contribution pour la marche du pays, c'est parce qu'il est animé d'un esprit de concertation, d'échange et de partage d'idées avec les sénégalais". Donc de manière démocratique, Aminata Touré juge que cet appel au dialogue national, selon elle regroupe l'essence de toutes les parties prenantes pour bien entamer ce qui sera issu de ces questions d'intérêt national.



Interpellée sur la question relative à la suppression du poste du Premier ministre, la nouvelle présidente du Conseil économique, social et environnemental estime qu'il s'agit "d'une décision qui incombe au chef de l'État. Il a sûrement les bonnes raisons pour le faire. C'est à son appréciation. Donc s'il estime que c'est pour accélérer la cadence et mettre en oeuvre le Fast-track, donc tant mieux", explique la militante de gauche.



En ce qui concerne l'économie du pays, l'ancien ministre de la justice estime que "le Sénégal a bien gagné la confiance des bailleurs de fonds qui, par la stabilité du pays, sa bonne gouvernance font confiance à notre pays. Il faut aussi, pour elle, que le civisme fiscal soit instauré pour que les sénégalais paient leurs impôts car l'État y dépend".



L'ancien ministre de la justice du gouvernement de Abdoul Mbaye s'est exprimé aussi sur ses nouvelles tâches dans la présidence du Conseil économique social et environnemental (CESE). Pour la fidèle collaboratrice du Président Macky Sall, " le Cese est un lieu de réflexion, d'échanges et de dialogue émanant des concitoyens. Il sera question d'accentuer le travail sur la communication et la faciliter pour qu'elle soit accessible à tous. Il faudra aussi poser des stratégies de communication pour permettre à tous les sénégalais de savoir que l'objectif du Conseil est donc de favoriser un pas supplémentaire du contenu vers les sénégalais. "Il n'y a pas de pays qui n'a pas de Conseil économique et social car, il faudrait établir un climat d'échanges, de dialogue pour tendre vers un possible développement."

Mimi Touré estime d'abord qu'il faut des réflexions profondes en terme d'expertise, d'analyses qui font reconnaître les objectifs contributifs au développement.



Aminata Touré a par ailleurs salué le travail fait par la présidente sortante Aminata Tall qui a abattu un travail remarquable à travers son statut de femme leader et envisage d'user naturellement du nouveau slogan "Fast-track" pour engager ses défis dans le CESE.