Dialogue national : le Général Niang réfute une animosité entre lui et Famara Sagna

Hier, Mamadou Niang est revenu sur l’information révélée par «L’As» au sujet de l’attitude de Famara Sagna qui refuse de répondre à ses correspondances et sur les sorties critiques de Mame Less Camara et Mademba Sock. D’après le général à la retraite, il n’y a aucune animosité entre lui et Famara Ibrhaima Sagna et ce dernier n’est pas tenu de répondre aux correspondances. Une réponse assez diplomatique bien sûr. Bref, il a été également dit au cours de la rencontre que les exigences du président du Comité national de pilotage du Dialogue National sont en passe d’être résolues.



Election du maire

À pas de caméléon certes, mais les travaux de la Commission cellulaire du Dialogue politique avancent. Hier mardi, le Général Mamadou Niang et les différents acteurs du processus électoral ont convenu de la nécessité de mettre en place une commission technique chargée de déblayer le terrain. Composée de deux personnes par pôles, cette commission se réunit aujourd’hui à la Direction Générale des Elections (DGE) avant de rendre compte à la plénière de jeudi prochain. Sa mission consiste, d’après des sources de «L’As», à réfléchir sur la faisabilité de certains accords obtenus, notamment l’élection du maire et du président de Département au suffrage universel direct. En plus, ils vont se pencher sur le bulletin unique mais aussi sur le statut des adjoints au maire et du bureau municipal.