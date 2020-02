Dialogue national, étudiants de Chine, rapports cours des comptes : Les cadres de Benno se prononcent

Poursuivant l’actualité au plan national, et notamment sur le dialogue, les cadres de BBY, dans la note signée du Coordinateur Alpha Bayla Guèye, de faire constater avec satisfaction les avancées notées dans le processus avec l’adoption du règlement intérieur, la mise en place des bureaux du comité de pilotage et des commissions, et l’adoption de leurs termes de référence, ce qui amorce le démarrage imminent des travaux de fond. « Ce qui fait de la phase de planification et de préparation, un succès éclatant, s’enthousiasment ils.



Sur les rapports de la Cour des Comptes, ils ont recommandé une exploitation objective des rapports dans le respect des droits de toutes les personnes intéressées. En outre, les cadres de BBY ont invité les sénégalais à veiller à ne jamais se départir du caractère pédagogique des missions d’audit et de vérification. « Cette course folle et effrénée à la culpabilité est malsaine et devient de plus en plus inquiétante. Elle enlève aux rapports diffusés leur vocation de vérification de l’efficience, de l’identification des bonnes pratiques sociales et sociétales et, d’amélioration en continue des performances », notent-ils sur ce sujet.



Enfin, sur la situation de l’Education, les cadres encouragent les acteurs à poursuivre la concertation et le dialogue pour le respect des accords signés et notent avec désolation un glissement non justifié vers la surenchère, et parfois la violence lors de certaines revendications sociales ou corporatistes comme dernièrement à Saint-Louis. Les cadres de BBY en appellent à la vigilance face à des fossoyeurs de la République, grands destructeurs de la paix et de l’unité nationale...