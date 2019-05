Dialogue national et politique / Aly Ngouille Ndiaye précise : « Nous avons envoyé à Abdoulaye Wade une invitation et aurons au plus tard mercredi une autorité qui dirige le cadre de concertation... »

Concevant qu'il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne les deux termes que sont le dialogue national et celui sur le processus électoral, le ministre de l'intérieur se charge des précisions : "Nous avons l'habitude au Sénégal au sortir de chaque élection, d'appeler les acteurs et de discuter des élections, car parfois il y'a trop de bruit. Donc l'évaluation s'impose dans ce cas afin de mettre tout le monde au même niveau d'information.

Le ministre de l'intérieur estime aussi "qu'au plus tard Mercredi, la personne consensuelle sera désignée, bien entendu après une concertation avec les différents acteurs de la société civile, des non-alignés, et de tous les partis concernés."

Évoquant la proposition d'une commission cellulaire et la mise en place d'une personnalité indépendante, Aly Ngouille Ndiaye reste optimiste quant à l'issue de la réunion de l'opposition pour décider de sa participation au dialogue et reste aussi convaincu de "cette désignation de l'autorité consensuelle" et assure que l'opposition a reçu son invitation pour participer à ces échanges qui interpellent l'avenir du pays...