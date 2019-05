Dialogue national : Ousmane Sonko invité par ses camarades de Pastef à répondre physiquement à l’appel

Les membres du Conseil d’orientation de Pastef/Front Républicain réunis autour du frère Alioune Raki Sall, coordonnateur de ladite structure à son siège, ont lancé un appel vibrant à leur leader Ousmane Sonko. Cette importante rencontre qui a vu la participation de délégués de plusieurs départements se voulait une occasion pour eux "d’inviter le leader de la Coalition Sonko Président à participer au dialogue national", mais aussi de ‘’rappeler les dispositions de l’article 4 des statuts de Pastef qui consacre le caractère républicain de leur formation’’.



À l’issue de cette rencontre houleuse, plusieurs questions riches et variées ont été soulevées, notamment le revers enregistré le 24 février 2019, la tension croissante et la perspective de détente. Après avoir longuement passé en revue les questions inscrites à l’ordre du jour et épuisé la liste des orateurs, le Conseil, par la voix de son rapporteur s’est félicité de la forte mobilisation et noté avec satisfaction les nouvelles adhésions.



Dans leur résolution finale faite le Samedi 18 Mai 2019, à l’issue de leur réunion, le conseil a demandé, ‘’avec insistance la présence physique du leader de la Coalition lors du dialogue ouvert et constructif du 28 Mai 2019. Ceci, dans l’intérêt de la Coalition Sonko président. Une invite a été lancée à ‘’tous les patriotes convenables à rejoindre cette position claire, cohérente et attendue de tous’’, a souligné un communiqué parvenu à Dakaractu.

Dans ce document, le conseil qui dit prendre en compte ‘’les atermoiements constatés dans l’expression de la position de la Coalition Sonko Président, à propos du dialogue national, a condamné les déclarations va-t-en-guerre de certains thuriféraires à l’affût de nos erreurs qu’ils utilisent pour alimenter leurs propagandes hostiles au dialogue national’’. D’ailleurs, la présente résolution a été approuvée à l’unanimité des participants et adoptée debout par acclamation, a indiqué la même source.