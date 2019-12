Dialogue national / Mme Aminata Touré : « Je porte l'espoir que de bonnes conclusions seront soumises »

Pour la présidente du CESE, le dialogue national, avec l'installation du comité de pilotage est un modèle qu'il faut reproduire en Afrique. "Le dialogue a une tradition chez nous et je porte l'espoir que nous aborderons les questions de la nation avec tolérance et ouverture en respectant les points de vue des uns et des autres. Et ce qui nous engage tous c'est de mettre en avant l'intérêt du Sénégal", confie Mme Aminata Touré. Par ailleurs, la présidente du CESE garde espoir que de bonnes conclusions seront soumises au président de la République qui, à son tour, validera le reste...