Dialogue national : Me Bassirou Ngom regrette le refus de cette main tendue par l’opposition

Parrain de la journée d’intégration des élèves et étudiants de Niakhar, l’avocat Me Bassirou Ngom, par ailleurs responsable politique dans cette commune de la région de Fatick, a tenu à exprimer son opinion sur le refus de certaines franges de l’opposition de dialoguer.

« Nous sommes tous des fils de ce pays et faisons en sorte qu’il émerge. Mais il ne peut le faire que dans le calme et la sérénité. C’est une erreur que de refuser cette main tendue, même si je pense que cela résulte d’un état de frustration. Je pense qu’ils reviendront à de meilleurs sentiment », a dit l’avocat.