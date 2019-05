Dialogue national : Les organisations de consommateurs laissées en rade, Me Massokhna Kane retourne sa veste

Leur non-implication à la rencontre tenue le mardi dernier au Palais de la République dans le cadre du Dialogue national a poussé Me Massokhna Kane à changer de posture. Le président de ‘’Sos Consommateurs’’, a annoncé ce vendredi 31 mai 2019 sa volonté de cesser le bénévolat au profit des personnes lésées et de faire, dorénavant payer ses services.



‘’Sos consommateurs a décidé d'opérer, vis-à-vis des populations, une transition pour fonctionner désormais comme d’autres associations de par Ie monde. C'est-à-dire, abandonner le bénévolat au profit d’un service payant pour les abonnés lésés qui auront besoin de ses services’’. Ladite structure, dans un communiqué parvenu à Dakaractu, a annoncé sa décision ferme ‘’de ne plus participer aux rencontres organisées, sous toutes ses formes, par l’État et ses démembrements’’.



Ces décisions, il faut le signaler, sont motivées par l’attitude du président de la République qui avait, en début de semaine convoqué l’essentiel des forces vives de la Nation, sans ceux qui se définissent comme ‘’défenseurs des consommateurs’’. Un fait qui a poussé l’avocat à prendre pour cible le Président Macky Sall qui, à ses yeux, ‘’n'a aucune considération pour les Associations de Consommateurs’’. Pour preuve, la dernière manifestation de ce mépris est la tenue des assises du dialogue national, où nos associations ont été totalement ignorées. (…)



Me Massokhna Kane regrette le traitement réservé aux structures comme ‘’Sos Consommateurs’’ alors que, à l’en croire, ‘’depuis des décennies, celles-ci défendent, dans un bénévolat pur et dur, avec ses propres moyens, les populations sans défense, face à la délinquance économique de plus en plus importante, des producteurs de biens et services’’.



Dans ses plaintes, il n’a pas manqué de s’en prendre aux Sénégalais. À ceux-là, il reproche de ne pas se défendre et de ne pas se soucier "de ce que font les Associations de défense des consommateurs." Toutes choses qui légitiment à ses yeux la nécessité de passer du bénévolat vers le service payant. Ce, dit-il, de manière "ferme et définitive" en réponse au mépris de l’État central et des populations en général.