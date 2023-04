Dialogue national : Les femmes de Benno et de la grande majorité invitent l’opposition et toutes les forces vives à accepter la main tendue du PR

Les femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle se sont réunies ce samedi pour porter, d’une même voix, la candidature du président Macky Sall pour 2024. Une nécessité selon Ndèye Marième Badiane, présidente nationale du mouvement des femmes de Benno Bokk Yakaar assistée par sa première vice-présidente Adji Mbergane Kanouté et de Aïssatou Sow Diawara présidente du mouvement national des femmes socialistes et 3e vice-présidente des femmes de Benno.

Les femmes de Benno et la Grande majorité présidentielle saluent la main tendue du chef de l’Etat en direction de l’ensemble des forces vives de la nation. Elles considèrent que le dialogue est le seul gage pour la paix et la stabilité. C’est ce qu’a compris le président Macky Sall qui, depuis qu’il est à la tête de ce pays, ne cesse d’inviter tous les acteurs au dialogue mais dans le respect des lois et règlements de notre cher pays.

Au cours de cette rencontre que le ministre d’État, chargé du suivi du plan Sénégal émergent Dr Cheikh Kanté a présidée, les femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle invitent également toutes les forces vives de la nation, particulièrement l’opposition, à répondre favorablement à l’appel du Président pour un dialogue franc et sincère si et seulement si c’est l’intérêt général qui les motive.

Ce sera un dialogue franc pour joindre toutes les forces avec pour objectif, l’invite à tous les acteurs concernés de travailler pour la paix sociale, au consensus sur des bases solides de démocratie qui demeurent les besoins fondamentaux pour la construction d’un pays et non les conflits qui mettent des vies en péril et mettent le développement à l’arrêt.

Les femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle réitèrent leur engagement aux côtés de Macky Sall pour le deuxième quinquennat.