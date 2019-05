Dialogue national : Les exigences du FDS pour y participer

Les FDS ne comptent pas participer au dialogue national qui se tiendra demain. Ou du moins si leurs exigences sont tenues en compte par les organisateurs de ce grand conclave. C’est en tout cas ce qu’ils ont fait savoir à travers un communiqué. Babacar Diop et ses camarades en effet font savoir que ce dialogue politique du 28 mai prochain «est parti pour être un cirque grotesque » d’autant plus que Macky Sall l’utilise souvent comme un subterfuge pour « draper – sous le couvert du consensus » ses intentions.



« À l’image de la première édition du Dialogue national de mai 2016, celle prévue ce 28 mai est partie pour être une autre supercherie camouflée afin de donner un semblant de légitimité à la gouvernance désavouée de Macky Sall et cacher, sous le couvert du consensus, sa légitimé entamée depuis sa réélection contestée par ses quatre rivaux qui avaient rejeté les résultats officiels du scrutin. Autrement dit, le format et le contenu du dialogue prochain ont tout l’air d’une stratégie savamment planifiée par les tenants du pouvoir pour donner un dernier coup de canif mortel à l’opposition et permettre à Macky Sall de renforcer son ordre autoritaire ».



Aussi pose t’il les conditions de sa réussite et leur participation. Pour le FDS en effet, le dialogue ne doit pas être un conclave entre les élites mais doit prendre la forme d’un Espace d’Interpellation Démocratique pour permettre aux citoyens de poser directement des questions à leurs mandataires nationaux, le Président de la République au premier chef. Aussi expliquent-ils, il ne peut y avoir de dialogue national sérieux sans la révision du procès Karim Wade et la libération de Khalifa Sall. Le dialogue doit selon le FDS, être une opportunité pour sortir du cercle vicieux des impasses politiques et imprimer un nouveau départ vers un Sénégal plus juste et équitable avec des institutions fortes et une gouvernance centrée sur l’émancipation collective. Mais il ne peut y avoir de nouveau départ si certains acteurs importants de la scène politique n’ont pas voix au chapitre. Le dialogue doit donc être inclusif, alors qu’il est, dans ses termes actuels, exclusif.



Troisième élément essentiel pour permettre à FDS de participer au dialogue, les thèmes à discuter, qui indiquent-ils, ne peuvent pas se réduire à l’évaluation de la présidentielle de février dernier, le code électoral ou encore la date d’organisation des élections locales. Enfin, réclame-t-il, un engagement solennel de Macky Sall sur l’application des conclusions du dialogue politique.