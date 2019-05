Dialogue national : Le PDS ne va pas participer

Le parti démocratique sénégalais ne participera pas au dialogue national prévu demain au Palais de la République. Le parti dirigé par Me Abdoulaye Wade avait selon notre source mis sur la table un certain nombre d’exigences devant faciliter sa participation à ce dialogue. Des exigences contenues dans un communiqué diffusé sur ce site le 9 Mai dernier. Mais malgré qu’une carte d’invitation ait été envoyée au secrétaire Général du PDS, Me Abdoulaye Wade, « aucun écho de Macky Sall par rapport à ces exigences posées » n’est parvenu au parti libéral, nous renseigne notre source. « Donc nous maintenons notre position », nous dira notre interlocuteur. Pour rappel, le Front de résistance nationale prendra part à ce dialogue, mais « au nom de leurs partis mais pas celui du PDS », de préciser notre source.