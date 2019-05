Dialogue national : Le Conseil National des Sages Républicains invite les acteurs politiques encore réticents à y répondre favorablement.

Le bureau du Conseil National des Sages Républicains lors de sa réunion hebdomadaire de coordination a félicité chaleureusement les partis politiques, les membres de la société civile, les personnalités religieuses et toutes les forces vives de la Nation qui ont déjà répondu à la main tendue du Président de la République. En outre, le Conseil a invité les acteurs politiques, encore réticents, à répondre favorablement à l’appel du Chef de l’Etat. Le Coordonnateur national du conseil, Maham Diallo et ses camarades ont salué cette initiative du dialogue dont l’objectif majeur indiquent-ils, est d’ouvrir des perspectives heureuses, et de consigner des solutions concertées autour du processus électoral, de la bonne gouvernance, de la sécurité, de la gestion de nos ressources naturelles suite à la découverte du pétrole et du gaz, entre autres.