Dialogue national : La révision du procès de Karim Wade actée !

Le Pds vient d’avoir gain de cause. C’est enfin un long combat qui vient d’être gagné par le parti démocratique sénégalais après les débats qui ont eu lieu ce matin au cours du dialogue politique. En effet les 4 pôles (Opposition, pouvoir, Non-alignés et la société civile) se sont accordés pour que le procès de Karim Wade se refasse comme Wade et ses camarades l’avaient demandé. C’est le premier point qui avait été soulevé ce matin pendant les échanges avant d’évoquer les cas du président de parti et chef de l’Etat entre autres.