Dialogue national : L’APR Côte d’Ivoire pour une implication plus importante de la Diaspora

Le dialogue national ouvert mardi dernier suscite beaucoup de commentaires. Et des voix se sont élevées pour féliciter sa tenue. C’est le cas de l’APR de Côte d’Ivoire qui, par la voix d’El Hadj Tidiane Samba Ly, responsable politique de l’APR en Côte d’Ivoire et Président de l’Amicale des ressortissants sénégalais à Adjamé, s’est félicité de l’appel lancé. Mais il a aussi, en tant que membre de la Diaspora, attiré l’attention des autorités d’associer la diaspora sénégalaise à la concertation nationale pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations et préoccupations. Les sénégalais de la Diaspora doivent participer à cette concertation qui intéresse tout compatriote œuvrant pour une cohésion sociale durable, une Nation forte a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs appelé les absents à se ressaisir, surtout Me Abdoulaye Wade qu’il considère comme un grand homme. « S’il y a une profondeur de la démocratie au Sénégal c’est grâce à lui. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces à cet évènement historique initié par le Président Macky Sall » fera t-il savoir.