Dialogue national : Issakha Diop minimise l'absence de Wade et tire sur Ousmane Sonko

Le 28 mai dernier, le président de la République a invité toutes les franges de la population du Sénégal à un dialogue inclusif. Des leaders politiques de l'opposition ainsi que les représentants des organisations faîtières sans oublier les chefs religieux et coutumiers ont répondu à l'appel du Chef de l'État. Cependant, les prédécesseurs de Macky Sall qui avaient pourtant été solennellement invités par ce dernier n'ont pas répondu présent. Une absence que minimise le maire de Pikine-Est. Selon Issakha Diop qui s'est confié à Dakaractu, Abdoulaye Wade est un homme du passé qui n'a d'yeux que pour son fils Karim Wade. S'agissant de la sortie au vitriol d'Ousmane Sonko contre le président et les opposants qui ont participé à la journée de lancement du dialogue, Issakha Diop l'a vivement déplorée. Pour le maire apériste de Pikine -Est, le leader de Pastef ne fait que confirmer la posture belliqueuse et nombriliste qu'il a toujours adoptée dans le landerneau politique sénégalais.