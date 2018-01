Dialogue national : « Dans une sous-région en proie avec les remous, il faut privilégier le consensus» (Ousseynou Kassé, Cadre Apr)

L’adresse à la nation du Chef de l’Etat et l’appel incessant au dialogue doit trouver preneur. Selon le responsable APR, Ousseynou Kassé par ailleurs Directeur exécutif de l'Autorité nationale pour la Biosécurité (Anb), le président dans son discours est revenu sur l’essentiel de l’actualité politique. Et ce dernier, ajoute t’il, est dans son rôle en appelant au dialogue et à la concorde nationale.

« Il doit appeler l’opposition à s’unir. Il faut sur certaines questions avoir un consensus national et discuter. Nous sommes dans une sous-région avec des remous, il nous faut donc s’asseoir autour d'un dialogue franc », a-t-il dit.

Sur l’enveloppe pour les bourses de sécurité sociale revue à la hausse, Kassé d’indiquer que les résultats obtenus par ce programme ont poussé à augmenter cette manne. Et que ce modèle de solidarité permet un développement plus conséquent, et donc écarte de fait les accusations de l’opposition sur un «objectif électoraliste» que pourrait valoir cette augmentation des bénéficiaires.