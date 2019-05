Dialogue national : Ce que le bâtonnier Me Mbaye Guèye aimerait inclure

« Monsieur le Président de la République, je dois avouer que lorsque je vous ai entendu lors de votre prestation de serment lancer un appel au dialogue, j’étais un peu surpris. Aujourd’hui, j’ai un seul souci et c’est mon unique souci. On a soulevé la question de la violence et des réseaux sociaux. Moi, je le ramène à un seul constat, il faut accepter que la dégradation des mœurs a atteint des proportions inquiétantes au Sénégal. Nous devons éduquer nos enfants. C’est très important. Je crois que le dialogue doit intégrer l’éducation de nos enfants. Nous allons rater le dialogue si nous n’incluons pas l’éducation. Je ne parle pas de l’éducation dans le sens des revendications des syndicats d’enseignants », a déclaré le bâtonnier, qui a parlé au nom des avocats du Sénégal.



Selon Me Mbaye Guèye, il revient à l’État d’inscrire dans les programmes des écoles nos valeurs de civilisation. Il a dans son speech évoqué le comportement exemplaire. Selon lui, la crise « flagrante » des valeurs est un phénomène qui commence à prendre de l’ampleur dans notre société et les jeunes sont exposés à toutes sortes de perversion.



Et Me Mbaye Guèye de conclure : « Ce qui importe le plus, c'est le contenu de l’éducation. Il faut mettre dans les programmes nos valeurs de civilisation. Je ne suis pas le plus vieux. Je veux dire qu’il y a plus vieux que moi dans cette salle. Mais quand j’étais à l’école, mon maître me disait : ‘’il y a des choses à ne pas faire en tant que sénégalais’’. Mais, aujourd’hui, personne n’ose corriger le fils d’autrui ».